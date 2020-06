In Bad Mitterndorf die Seele baumeln lassen

Seine Kindheit in Bad Mitterndorf hat Hubert Neuper vorwiegend im Wald verbracht. "Wir haben Indianer und Robin Hood gespielt, Baumhäuser gebaut." Es gab nur zwei Regeln damals: "Zuerst Schulaufgaben zu machen und abends, wenn es dunkel wurde, zu Hause zu sein."

Baumhäuser bauen kann man in der weitläufigen Gegend im steirischen Salzkammergut immer noch: generell ein idealer Fleck für Familienurlaube. Der ehemalige Skisprungstar sagt: "Die Zeit, in der wir jetzt leben, ist von Hektik und Gasgeben geprägt. Geld zu verdienen, ist scheinbar der einzige Wert. Hier in Bad Mitterndorf haben die Menschen die Chance, dass die Seele nachkommt."

Um bei Schönwetter etwas zu unternehmen, sei keine Fantasie gefragt, betont der 52-jährige Unternehmer. Ausgangspunkt zahlreicher Wanderungen ist die herrliche Tauplitzalm mit ihren sechs Bergseen. Entweder fährt man mit dem Auto die Alpenstraße hoch oder benützt die Bergbahn.

Für härter Gesottene bietet sich der imposante Grimming an. "Er ist der größte Monolith Europas", schildert Neuper. Auch im Toten Gebirge gibt es anspruchsvolle Touren. Wanderurlaube für Singles und Alleinreisende bietet etwa das Hotel Kanzler an.

Mitterndorf steht zudem für Radtouren: In der Ebene geht es sanft durch saftige Wiesen, auf steinigen Wegen hoch in die Alpen. Sogar um den Dachstein herum führt eine Tour – wenn die Kondition super ist.