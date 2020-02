Geheime Strände auf Ibiza

mit Austrian oder FlyNiki um ca. 400 € pro Person inkl. Taxen

Botique Hotel Casa Munich Die schöne Bungalowanlage befindet sich zwischen der Altstadt Dalt Vila und den Stränden im Süden der Insel. Mit drei Pools, einer davon beheizt, einem Tennisplatz und Fitnessraum ist die Ausstattung sehr gut. Der mediterrane Baustil und das viele Grün mit Palmen und Blumen unterstreichen die angenehm ruhige Athomosphäre.

Croissant Show, Französisches Frühstück im , Plaça de la Constitució, 2, 07800 Eivissa

Schlendern und Shoppen in Eivissa. Besuch der Altstadt inklusive Burgfestung und shoppen in den vielen kleinen, schicken Boutiquen

Cala Tarida im Südwesten der Insel. Die Bucht ist unbedingt einen Besuch wert. Wichtig: Gute Schuhe – die Mini-Bucht mit weißem Strand und türkisem Wasser ist nur über kurzen aber steilen Felsweg erreichbar.

Cala d'en Serra im Norden, gut versteckte kleine Bucht mit Strandcafé. Das Meer färbt sich dort türkis und smaragdgrün.

Bar Costa in Santa Gertrudis Der Künstlerort inspiriert und die frischgebackenen Pane schmecken ausgezeichnet. Plaça de l'Esglèsia, s/n, 07819 Santa Gertrudis de Fruitera

Sonnenuntergang am Experimental Beach Am besten im kleinen super Markt kurz davor ein kühles Getränk mitnehmen und an dem steinigen Strand die Sonne untergehen sehen. Cap de Falco Dinner Playa des Codolar Salinas, s/n, 07817 Ibiza

Abtauchen im Sluiz Concept Store Ob Möbel, Mode oder Deko – alles wirkt wunderbar verrückt und farbenfroh. Auf 6000 m2 gibt es viel zu sehen. Anschließend im schattigen Garten chillen!

Hippiemarkt Las Dalias in Sant Carles, Shoppingtipp! Pefekt für Andenken und Mitbringsel - fast alles ist Hand made on Ibiza

Pacha bei aller Ruhe und Gelassenheit, ein Besuch im legendären Club ist ein Erlebnis. Superstar David Guetta begeistert seine Fans im Sommer wöchentlich mit seinem F***me I'm Famous Event.

Dinner im La Brasa Romantik pur - im Innenhof sitzt man inmitten von Palmen und Blumen bei Kerzenschein. Unbedingt vorab Tisch reservieren!