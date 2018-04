Royale Hochzeit: Hotelpreise in Windsor explodieren

Am 19. Mai 2018 werden neben dem Brautpaar, der königlichen Familie und den Gästen auch Royal-Fans und Medien aus der ganzen Welt in Windsor sein. Windsor liegt rund 37 Kilometer westlich von London und hat rund 28.000 Einwohner. Berühmt ist der Ort wegen seines Schlosses, das als eine der offiziellen Hauptresidenzen der britischen Monarchen fungiert und als größte bewohnte Burganlage der Welt gilt. Wer direkt in Windsor eine günstige Unterkunft gefunden hat, der kann sich glücklich schätzen. Denn das Großereignis nehmen viele Eigentümer zum Anlass, um die Preise deutlich anzuziehen. So kostet eine Übernachtung in einer Ferienunterkunft vom 17. bis 21. Mai 2018 im Durchschnitt 1.235 Euro und liegt damit 300 Prozent über dem sonst üblichen Preis. Insgesamt sind momentan noch über ein Drittel der Ferienunterkünfte in Windsor buchbar.