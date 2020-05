Hidden Peak: Österreicher plant Wintererstbesteigung

Tragischerweise ist auf dem Nanga Parbat Ihr Freund und Bergsteigerkollege Wolfgang Kölblinger tödlich verunglückt, hat dieses Ereignis Sie verändert?



Es hat mich nicht verändert, aber tief betroffen. Es gibt jedoch keinen Tag an dem ich nicht mit Wehmut an die schwierigen, schmerzvollen Stunden zurückdenke. Ich bin Loisi, Wolfgangs Frau, sehr dankbar für ihr tiefes Vertrauen. Die Sehnsucht nach den Bergen, nach Abenteuern und "großen Tagen" ist geblieben.



Welchen neuen alpinen Herausforderungen stellen Sie sich 2011?



2011 stelle ich mich den schwierigsten alpinen Aufgaben die es gibt. Das Jahr ist in zwei sehr unterschiedliche spektakuläre Projekte unterteilt. Bei beiden Zielen bin ich Initiator, Organisator und Leiter in Personalunion.