Was Sie ins Flugzeug mitnehmen dürfen

"Vor der Abreise sollte man sich unbedingt vorab bei der Airline über die erlaubten Maximalmaße und das Maximalgewicht für das Handgepäck erkundigen", rät Expertin Kristina Kosnar vom ÖAMTC. Denn die Werte variieren – bei vielen Fluglinien (u.a. bei Austrian Airlines) betragen die Maximalmaße 55 x 40 x 23 cm, das Maximalgewicht liegt bei acht Kilogramm. Am Flughafen wird die Einhaltung insbesondere bei "Billigfliegern" genau kontrolliert und die Kabinen-Trolleys noch vor der Sicherheitskontrolle abgewogen. "Ist das Handgepäck zu schwer, muss es im Frachtraum verstaut werden. Dabei fallen Gebühren an – die beim Boarding am Gate höher sind als beim Check-In-Schalter", warnt Kosnar.

Wie ist das mit Flüssigkeiten?

Wer Flüssigkeiten im Handgepäck transportieren will, muss sie in kleine Behälter füllen (jeweils maximal 100 ml). Diese Behälter gehören in ein durchsichtiges, wiederverschließbares Plastiksackerl (pro Passagier nur eines) mit maximal 1 Liter Fassungsvermögen. Auch Lebensmittel wie Aufstriche (z.B. Streichwurst, Marmelade) fallen unter diese Regelung. Eine Ausnahme gilt für Babynahrung: Reist man mit einem Kleinkind unter drei Jahren, darf die für die Reisedauer erforderliche Nahrung mit ins Flugzeug. "Wer während der Reise Medikamente nehmen muss, sollte sich für die mitgeführte Menge ein ärztliches Attest ausstellen lassen", rät die ÖAMTC-Expertin. Der Mobilitätsclub stellt eine Vorlage zum Download bereit – zu finden unter www.oeamtc.at/reiseservice.