Familie in Großarl: Gockel Gusti und glückliche Kinder

Kikeriki! Kikeriki! Ich bin der Moar-Gut-Hahn. Kikeriki! Kikeriki! Der richtig krähen kann", singt mein Dreijähriger aus vollem Hals, dass es uns aus dem Bett hebt. Einige Wochen ist es schon her, dass wir uns nach Strich und Faden im Moar-Gut in Großarl verwöhnen haben lassen. Das Lied hat Ben aber noch immer im Ohr – und er schmettert es immer wieder. Zu jeder Tageszeit, aber am liebsten ganz zeitig in der Früh, am besten am Sonntag.