Zu Gast bei den Göttern auf Kreta

Franz Vranitzky ist durch einen Zufall zum Kreta-Fan geworden. "Ich habe dort einen Wohnungsnachbarn aus Wien getroffen. Der hat sich ein Grundstück gekauft und mich gefragt, ob ich nicht auch eine Parzelle haben will." Der frühere Bundeskanzler wollte und ließ sich ein Haus bauen. "Das ist ein Familienhaus, aber kein Palast." Wo? "In einem kleinen Dorf im Süden der Insel." Genauer will Vranitzky die Lage seines Hideaways nicht verraten. Denn bis jetzt hat ihn noch niemand entdeckt und er möchte nicht, dass Touristen auf Sightseeing bei ihm vorbeischauen, wie einst bei Altkanzler Bruno Kreisky auf Mallorca.