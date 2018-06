Woher die treuesten Fußball-Fans kommen

Hotelpreise in Moskau sind im Vorjahresvergleich um 215 Prozent gestiegen

Die Analyse der durchschnittlichen Hotelpreise (3 bis 4-Sterne-Kategorie) an den diesjährigen Austragungsorten zeigt, dass die Durchschnittspreise für Übernachtungen in der russischen Hauptstadt Moskau im Vergleich zum Vorjahr um satte 215 Prozent gestiegen sind. Hat man 2017 für eine Nacht im Schnitt noch 66,- Euro bezahlt, sind es heuer stolze 208,- Euro. Der Anstieg wird auch in der rund 800 Kilometer südwestlich von Moskau liegenden Metropole Kasan deutlich: Fans müssen hier im Reisezeitraum rund um den Fußball-Event, etwa 40 Prozent mehr für eine Unterkunft hinlegen, als im Vergleichszeitraum 2017.