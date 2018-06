Russland: Reisetipps für Fußballfans

Übernachten

Auf Seiten wie booking.com finden WM-Begeisterte eine Auswahl an Hostels, die sie im Voraus buchen können. Es empfiehlt sich, gerade zur WM-Zeit frühzeitig eine Unterkunft zu buchen, da viele Fans anreisen und die Unterkunftsmöglichkeiten schnell rar werden. Wer hier etwas sparen möchte, kann nach einer Unterkunft in einer benachbarten Stadt der jeweiligen Austragungsstätte Ausschau halten.

Roaming und Internet

Da Russland nicht zur EU gehört, können beim Telefonieren oder dem Schreiben von Nachrichten nicht unerhebliche Roamingkosten anfallen. Daher ist es sinnvoll, sich eine lokale SIM Karte zu besorgen, um bedenkenlos mit Freunden und Familie den Kontakt zu halten. Auch zum Surfen im Internet lohnt sich die russische Karte. Das gilt vor allem, wenn Reisende während ihres Aufenthalts Karten- und Übersetzerdienste nutzen wollen. Ein Tipp: mit der 2gis App, die Stadtkarten offline anbietet, können Reisende sich auch ohne Internet in der Stadt zurechtfinden. Die Moskauer Metro bietet Fahrgästen übrigens eine kostenlose WLAN-Nutzung.

Ganz wichtig: den Reisepass immer dabeihaben

Ihren Pass sollten Reisende zu jeder Zeit bei sich tragen und nicht im Hotel liegen lassen. Dieser wird in allerlei Situationen benötigt und das wesentlich öfter, als man es aus Deutschland gewohnt ist. So benötigt man den Pass zum Beispiel, wenn man in einer Bank Geld abheben möchte.

Was Fußball-Fans sonst noch wissen sollten



Wer plant, live bei einem WM-Spiel dabei zu sein, sollte wissen, dass im Stadion eine Fan-ID benötigt wird. Diese kann unter https://www.fan-id.ru/ heruntergeladen werden. Es empfiehlt sich, die Eintrittskarten auszudrucken, um mögliche Komplikationen zu vermeiden, denn nicht immer werden elektronische Tickets akzeptiert. Beim Geldwechseln sollte darauf geachtet werden, dass man dies immer nur an offiziellen Stellen und in Banken tut. Privatpersonen, die Touristen anbieten, Geld zu wechseln, sollten gemieden werden.

Längere Wartezeiten am Flughafen unbedingt einplanen

Wenn es dann wieder zurück nach Deutschland geht, sollten Reisende mindestens drei Stunden vor Abflug am Flughafen eintreffen, da es in Russland eine doppelte Sicherheitskontrolle gibt: einmal direkt am Eingang des Flughafens und ein weiteres Mal beim Check-In. Gerade zur WM-Zeit sind erhöhte Sicherheitsmaßnahmen natürlich notwendig, nehmen aber viel Zeit in Anspruch, die Flugreisende unbedingt einplanen sollten. Die Flugtickets sollten Reisende zusätzlich zum elektronischen Billet auch in Papierform vorweisen können.