Fußball-EM: Chance für Kiew

Der schwarze Audi A 8 schleicht sich vorsichtig aus dem Straßen-Labyrinth am Flughafen. Betonklötze, Absperrungen, Schlaglöcher. Am Beginn der Stadt-Autobahn Richtung Zentrum aber steigt der Chauffeur aufs Gas. Mit knapp 160 statt der erlaubten 130 jagt er nächtens die polierte Karosse auf der linken Spur über das Asphaltband zwischen den dumpf beleuchteten Bettenburgen an der Peripherie von Kiew. Auf dem Pannenstreifen gehen bei manch altem Lada die Lichter aus.

Erstes Staunen an der Stadtgrenze: Da blinkt’s doch tatsächlich wie zu Weihnachten. "Yes, it’s from X-mas", murmelt der Fahrer. Mehr erfahre ich auch später nicht. Nur soviel, dass die Ukrainer auf erhellenden Weihnachtskitsch stehen.