Fische und Brot, am Stock gegart

Salzburg

Die „große Schwester“ der Tour, die „Via Culinaria“, ist seit vier Jahren ein touristischer Fixpunkt in. „Und da wir eine Familien-Destination sind, dachten wir uns: Warum nicht auch eine Gourmet-Tour für die Kleinen anbieten?“, sagtNicole Radauer, Geschäftsführerin der TourismusgesellschaftFuschl am See.

Tatsächlich gibt es allerhand zu entdecken in der Gegend rund um den See: Da wäre zum Beispiel der Oberhinteregghof in Faistenau. Hier können die Kleinen lernen, wie man im Holzofen frisches Brot bäckt. Mehl mischen, Dampferl ansetzen, kneten. Dann wird der Teig in einer traditionellen Holzbackschüssel in den Ofen verfrachtet – und wenig später gibt’s das krachfrische Brot und dazu von Bäuerin Brigitta Klaushofer ein Brotbackdiplom.