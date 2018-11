Frostige Unterkünfte - Hotels aus Eis und Schnee

Mont-Blanc-Blick im Blacksheep Village Igloo La Plagne, Frankreich

Mit Blick auf den Mont Blanc ist das Blacksheep Village Igloo La Plagne die perfekte Unterkunft für Reisende, die ihren Iglu-Aufenthalt mit einem Skiurlaub verbinden möchten. In La Plagne, in der Nähe der Skilifte Belle Plagne und Bergerie, können Reisende rodeln und mit Schneeschuhen in den Sonnenuntergang wandern. Am Abend stärken sich die Gäste in der Unterkunft mit einem herzhaften Käsefondue. Wer nicht in einem der kühlen Iglus nächtigen möchte, der kann für seinen Aufenthalt auch ein sogenanntes Hot Iglo buchen und die gemütliche Wärme des Holzofens genießen.