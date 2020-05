Freizeitparks: Spektakuläre Neuerungen

Deutschlands größter und beliebtester Ferienpark in Rust bei Freiburg wartet vor allem mit technischen Neuigkeiten auf. Im "Food Loop", dem weltweit 1. Looping-Restaurant, steht das Essen im wahrsten Sinn des Wort kopf. Das neue Restaurant bietet 215 Plätze auf zwei Etagen, die Gäste bestellen per Touchscreen, Speisen und Getränke werden innerhalb von acht Minuten über glitzernde Edelstahlschienen, die sich in engen Kurven durchs Lokal winden, aus der Küche "serviert".



Ähnlich originell der neue "Märchenwald" am Ufer des Europa-Park-Sees. Dort trifft man z. B. Dornröschen im Schloss, Frau Holle im Laden oder die Hexe im Knusperhäuschen.

"Volo da Vinci" nennt sich Leonardo da Vincis geniale Flugkonstruktion, in der man ab Juli durch eifriges Treten entlang der 300 m langen Bahn schwebt. Nichts für Muskel-Schwächlinge. "Piccolo Mondo" wiederum verspricht Kids eine Gondelfahrt der anderen Art mit Kulissen von Pisa, Venedig, Florenz.



Neues gibt's auch in der Hotellerie: die Suite "Cesare e Cleopatra" im 4*-Superior Colosseo bietet eine Dachterrasse, Sauna und Whirlpool.



Top-Events sind z. B. die Spanische Feria (22. 6.-3. Juli.), ein Straßenfest mit Matadores, Shows, Live-Musik und Flamenco; die Weltpremiere des Musicals " Michael meets Motown" (25. Juni), eine Hommage an die goldenen Zeiten der Motown-Stars mit Songs des King of Pop Michael Jackson; die Western-Nights (1. Juli-3. Sept.) mit Live-Musik, Barbecue, Cowboyshows und Bullriding; die Pilgerwanderung am Jakobsweg im Europa-Park (2., 3. Juli) von Ettenheim nach Rust; oder das Hansgrohe Kinderfest (14. Aug.) mit erfrischenden und spannenden Spielen für kleine und große Wasserratten.

