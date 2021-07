Flusskreuzfahrt: Auf Havel und Elbe zur Ostsee

Ruhe und Erholung an Bord und abwechslungsreiche Landausflüge, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Auf Ihrer Kreuzfahrt an Bord Ihres Drei-Sterne-Plus-Schiffes, der MS Johannes Brahms, erleben Sie wie vielfältig Deutschlands Städte und Landstriche sein können: Sie machen Halt in den angesagten Metropolen Berlin und Hamburg, besuchen das malerische Elbstädtchen Lauenburg und entdecken reizvolle Kulturjuwele wie den romantischen Schlosspark von Sanssouci in Potsdam. Die von Klug Touristik offerierte 8-tägige KURIER-Extratour bietet aber noch viel mehr: den Besuch der BUGA, der renommierten Bundesgartenschau. Ab 1999 € sind Sie dabei! KURIER-Leser profitieren zudem zweifach: Neben der Gratis-Mitgliedschaft im CLUB 50 nehmen Sie ohne Aufpreis in Hamburg an einer Alster-Rundfahrt und in Lübeck an einer geführten Tour teil.

Diese Highlights entlang der Havel und Elbe in Richtung Ostsee warten auf Sie:

Berlin Bei einer Rundfahrt sehen Sie u. a. den Kurfürstendamm, den Alexanderplatz sowie das Brandenburger Tor.

Potsdam Das hübsche Schloss Sanssouci diente dem preußischen König Friedrich dem Großen als Sommerresidenz.

Brandenburg Nach einem kurzen Stadtrundgang besuchen Sie einen der fünf Orte entlang der Havel, in denen heuer die Bundes-Gartenschau blütenreich in Szene gesetzt wird.

Rathenow Das historische Zentrum befindet sich inmitten der Havel auf einer Insel. Auch hier tauchen Sie in die blühende Welt der BUGA ein.

Lüneburger Heide Von Lauenburg startet Ihr Ausflug in den Naturpark Lüneburger Heide – in eine der ältesten Kulturlandschaften Deutschlands.

Hamburg Speicherstadt, Landungsbrücken und mehr: Genießen Sie das einzigartige Flair der Hansestadt.

Kiel Sehenswert ist die Nikolaikirche, die Holstenstraße ist ein Shoppingparadies.

Lübeck Bei einem Rundgang durch die Marzipan- und Hansestadt sehen Sie u. a. das berühmte Holstentor aus dem Spätmittelalter, das backsteingotische Rathaus sowie die Marienkirche mit ihren 125 Meter hohen Türmen.