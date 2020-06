Einmal Ärmelkanal und retour

Claude Monet arbeitete zwar gerne in Honfleur, sein berühmtestes Werk gelang ihm aber an einem anderen Ort in der Normandie: Auf seinem Wohnsitz in Giverny, etwa 75 Kilometer westlich von Paris, malte der Mitbegründer des Impressionismus den Seerosenteich mit der japanischen Brücke.

Durch eine Unterführung gelangt man vom Teich in den eigentlichen Garten, der Monet jahrzehntelang als Kraft- und Inspirationsquelle diente. Der Spaziergang durch das üppige Blumenmeer fühlt sich an, als würde man in ein impressionistisches Gemälde eintauchen: Dahlien, Iris und Begonien blühen in den gigantischen Beeten um die Wette, Rosen ranken an Bögen empor. Mittendrin steht ein rosafarbenes Haus mit grünen Fensterläden, in dem Monet mit Frau und Kindern lebte und das heute ein Museum ist.

Giverny ist der letzte Aufenthalt, bevor das Seine-Flussschiff Paris erreicht. Bei der Lichterfahrt durch die Stadt, vorbei an Eiffelturm, Louvre und Notre Dame, heißt es Kopf einziehen, denn die Brücken sind kaum höher als das Schiff. Der letzte Ausflug führt nach Versailles, wo Schloss und Park besichtigt werden. Hier hätte es Monet und seinen Kollegen bestimmt auch gefallen.