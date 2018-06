Flieger auf Grazer Hoteldach soll zum Hotspot werden

Per Lift über den Check-in am Flugdeck ins Restaurant - ab Juli eröffnet der "Restaurantjet", ein weltweit einzigartiges Gastronomieprojekt auf dem Dach des Grazer Novapark-Hotels. Direktor Ricardo Nickel hat am Mittwoch die Eckdaten präsentiert: Platz für bis zu 50 Personen, österreichische Küche sowie monatlich wechselnde Menüs und Gast-Köche nach dem Motto "Kulinarische Reise durch die Welt".

Die beiden Flugzeuge, eine Iljuschin 62 sowie eine Boeing 727-200, wurden in den vergangenen Wochen mit nächtlichen Sondertransporten nach Graz geliefert und boten teils spektakuläre Bilder. Während die Iljuschin bereits fertig zusammengebaut auf dem Dach des Hotels montiert wurde, soll die Boeing am 22. Juni ebenfalls auf das Dach gehoben werden. Die beiden Maschinen sowie ein Veranstaltungsraum bilden künftig das Flugdeck "Nova-Air", erklärte Nickel bei der Pressekonferenz. Gesamt werden sich bis zu 250 Personen am Deck aufhalten können.