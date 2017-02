Urlaub für Verliebte: Für viele Reisende ist der gemeinsame Ferienaufenthalt die perfekte Romantik-Auszeit. Hoch über dem Wasser oder mitten in der Natur erwachen, einsame Strände für sich entdecken, zu zweit kochen und die Zeit genießen. Insel Hideaways mit hohem Romantikfaktor, von rustikal bis luxuriös, hat Fincallorca im Programm.

Kuschel-Villa auf der Adria-Insel Krk:

Foto: /FeWo-direkt_Ferienhaus_1008672 Eine kleine Märchenwelt für Paare bietet die "Villa Dea Rustica" auf der kroatischen Insel Krk. Die rustikale Steinvilla aus dem 14. Jahrhundert ist liebevoll restauriert und mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Umgeben von bewachsenen Steinmauern liegt sie inmitten eines Gartens mit Gemüse- und Kräuterbeeten, deren Erträge Urlauber beim Kochen oder Grillen genießen können. Ob Hängematte auf der Terrasse, Hollywoodschaukel im Garten oder Liege am hauseigenen Pool – hier spricht alles für kuschelige Urlaubstage. Wer das Haus dennoch einmal verlässt, findet den nächsten Strand schon wenige Autominuten entfernt. Ca. 310 € pro Nacht. www.fewo-direkt.de

Beste Fels-Lage auf Sardinien:

Foto: /Tisenti Beim Aufwachen im "Haus auf dem Meeresfels" im äußersten Süden Sardiniens hören Paare den Klang der gegen die Küste schlagenden Wellen. Das Haus thront hoch über dem Meer und verfügt dadurch über eine ebenso romantische wie privilegierte Lage. Stufen führen die 25 Meter zum Meer hinab. Die große Terrasse mit Blick auf das Wasser - perfekt fürs Candlelight-Dinner. 2 Schlafzimmer, ca. 150 € pro Nacht. www.sardinienhaus.com

Foto: /helga schwertl Eigener Pool und spektakulärer Blick auf Kreta:

Hoch über der Mittelmeerküste liegt die "Villa Rethymno" auf Griechenlands größter Insel Kreta. Pärchen genießen hier nicht nur ein großzügig angelegtes Haus mit Blick über Meer und Hinterland, sondern haben auch einen eigenen Pool. Ab 97 € pro Nacht, bis zu 6 Personen. www.ferienwohnungen.de

Finca-Auszeit auf Mallorca:

Im kleinen Fischerhäuschen "L’Escorial" im Süden Mallorcas genießen Paare im Urlaub in aller Ruhe ihre Zweisamkeit. Das urige ehemalige Fischerhaus wurde komplett saniert. Es befindet sich auf einem 200.000 Quadratmeter großen Stück Land direkt am Meer in der Nähe des Strandes von Raco de S'Arena. Romantische Kulisse für einen Urlaub zu zweit. Das benachbarte Fischerdorf s'Estanyol ist fußläufig zu erreichen. 110-190 € pro Nacht für 2 Personen. Siehe Bild ganz oben. www.fincallorca.de

Oase für Naturliebhaber auf Madeira:

Foto: /tui villas obj. 778540 Inmitten von Weinfeldern an der Südküste der Blumeninsel wartet ein einmaliges Kleinod in Alleinlage auf Urlaubspaare. Im behutsam wieder aufgebauten Landwirtschaftshaus spüren Besucher Stille und Ruhe. Der Ausblick aus dem Panoramafenster des Schlafzimmers auf den Atlantik reicht bis zum Leuchtturm im äußersten Südwesten Madeiras. Rund um das Haus und den großen Garten bieten sich viele Terrassen und Sitzmöglichkeiten, um die Sicht und vor allem die Sonnenuntergänge zu genießen. Die Außenküche mit Grillkamin lädt zu entspannten Grillabenden ein. Für 2 Personen, Preis unter www.tuivillas.com

Zeit zu zweit an der grünen Küste Korsikas:

Foto: /INTER CHALET Ferienhaus-Gesellschaft mbH Malerisch auf einem kleinen Hügel liegt die "Villa Augier" im Osten der Ile de Beauté. Die Landschaft trägt nicht umsonst den Namen Costa Verde: Grüne Bergzüge, große Wälder und saftige Wiesen prägen den Ausblick. Das ansprechende Ferienhaus für einen romantischen Pärchen-Urlaub ist vier Kilometer von Cervione entfernt, das zu den schönsten Dörfern der Insel zählt. Die Einrichtung der Villa ist im mediterranen Stil gehalten mit sichtbaren, weißgetünchten Deckenbalken, großen Fensterflächen im Wohnraum und verschiedenen Zwischenebenen. Auch vor Beginn der Hauptsaison lädt der Kaminofen zum Kuscheln auf Korsika ein. Bis zu 8 Personen, ab 894 € pro Nacht. www.casamundo.de

Tropen-Romantik auf den Seychellen:

Foto: /SeyVillas Ein Paradies für Verliebte stellen die vier geräumigen, voll ausgestatteten Gästehäuser "O'Soleil Chalets" auf der idyllischen Seychellen-Insel La Digue dar. Sie sind in einen herrlichen, tropischen Garten mit exotischen Früchten und Palmen eingebettet. Auf der privaten Terrasse genießen Urlauber das Zwitschern heimischer Vögel und das Rauschen des Meeres. Der Traumstrand Anse Severe ist nur wenige Schritte entfernt. Bis 2 Personen ab 155 € pro Nacht. www.seyvillas.com

Luxus mit Infinity Pool in der Karibik:

Foto: /Steve Passmore/Tripping.com Partner Network Luxury Retreats In der "Villa Balinese" auf den karibischen Turks- und Caicosinseln planschen Paare gemeinsam nach Lust und Laune. Zur Wahl stehen Entspannung im Jacuzzi, ein Ausflug zum nahegelegenen Sandstrand oder Schwimmen im privaten Infinity Pool. Aus allen drei Schlafzimmern hat das Paar einen freien Blick auf das offene Meer. Mahlzeiten werden in der großzügigen Küche oder am Grill auf der Terrasse zubereitet, entweder von den Gästen selbst oder vom Personal der Villa. Das Herzstück der Luxusunterkunft ist das offene Wohnzimmer mit Blick auf den Infinity Pool, der mit dem Meer zu verschwimmen scheint. 1385 € pro Nacht für 4 Personen. www.tripping.com/de