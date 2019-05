Erstmals: Touristen können Halong-Bucht aus der Luft bewundern

Touristen können die berühmten Kalksteinfelsen in der vietnamesischen Halong-Bucht seit Neuestem auch aus der Luft bewundern: Seit Freitag nehmen Hubschrauber zahlende Gäste mit auf Rundflüge über die Bucht im Nordosten des Landes.

Die Zahl der Touristen in der Region steige, sagte David Sale vom Hubschrauberfabrikanten Bell. Vor allem das Wirtschaftswachstum in China lasse die Zahlen in die Höhe schnellen. Im vergangenen Jahr wuchs die Zahl der ausländischen Urlauber in Vietnam um fast 20 Prozent, ein Drittel der Besucher kam aus China. Auch die Vietnamesen selbst kurbeln den Tourismus im Lande an.