Legoland: Im Park der bunten Plastiksteinchen

Der nächste Tag beginnt mit einem Frühstück in der schummrigen Piraten Taverne: Die Plastikfelsen erinnern an Playmobil, aber die Auswahl ist reichlich, die Croissants frisch und auf Wunsch gibt es laktose- oder glutenfreie Produkte. Und jetzt aber: Ab ins Legoland! Der Weg führt durch den eingangs erwähnten Wald und unsere Kinder verschwinden sofort zwischen Farnen und Eschen. Es ist einiges an Rufen nötig, um sie überhaupt in den Vergnügungspark zu bekommen. Einmal drin, verstehen sie – Prater-geübt wie sie sind – das Konzept sofort: Anstellen und fahren. Dazwischen nach Pommes, Eis und Stofftieren betteln.

Für die Eltern gibt es etwas Neues: „Das große Legorennen“ – eine Virtual Reality Achterbahn, Spaß vermischt mit leichter Übelkeit. Das flaue Gefühl will sich auch beim weiteren Parkbummel nicht ganz legen, fällt doch deutlich ins Auge, dass Fahrgeschäfte wie Feriendorf großteils mit männlichen Charakteren aufwarten: Piraten, Ritter, Rennfahrer. Die Lego Friends – pädagogisch ohnehin fraglich – haben keine eigene Attraktion, nur einen Shop. In Sachen zeitgemäße Rollenmuster hat das Legoland, das sich gerne als „edukativ“ präsentiert, definitiv Verbesserungspotenzial.