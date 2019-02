Ein Streifzug durch Flandern

Der Spaziergang durch die Altstadt führt vorbei an Bürgerhäusern mit raumhohen Fenstern und französischen Balkonen. Alle Fassaden sind nur zwei Stockwerke hoch, im Erdgeschoß Boutiquen, Bars und Chocolaterien. Wahre Meister kreieren hier köstliche Süßigkeiten. In der Patisserie Meert, schon 1761 gegründet, verkosten wir flämische Waffeln, eine Delikatesse, die sich schon Charles de Gaulle, berühmtester Sohn der Stadt, bis Paris nachliefern ließ. Das Zentrum, der Grand Place, soll die Erinnerung an die bedeutende Persönlichkeit Frankreichs hochhalten: Der Place du General de Gaulle.

Unser Rundgang endet im Palais der schönen Künste, nach dem Louvre das zweitgrößte Museum Frankreichs. Bedeutende Gemälde von Rubens, Van Dyck, Goya,aber auch Skulpturen von Rodin wären alleine schon eine Reise nach Lille wert.