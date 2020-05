Ein Schloss für Jedermann

In Salzburg gibt es natürlich tausend Möglichkeiten, die Nächte zwischen "Frau ohne Schatten", "Faust" und "Jedermann" zu verbringen. An Unterkünften herrscht in der eben begonnenen Festspielsaison kein Mangel, allerdings kann nur ein Hotel für sich in Anspruch nehmen, der Geburtsort der Festspiele zu sein: Leopoldskron, jenes zauberhafte Schloss am Rande der Stadt, in dem Max Reinhardt die Salzburger Festspiele ins Leben rief. Seit einigen Jahren hat es seine Pforten für Festspiel- und andere Gäste geöffnet. Und die einzigartige Atmosphäre ist in jedem Stein des Hauses spürbar.



Leopoldskron ist kein Hotel wie irgendein anderes. Weder gibt's ein Restaurant noch einen Diener, der die Koffer ins Zimmer trägt, und die Direktion hat sich auch nie darum bemüht drei oder vier "Sterne" zu bekommen. Dafür zahlt man gut 20 Prozent weniger als in einem vergleichbaren Hotel. Aber es gibt ja gar kein vergleichbares Hotel. Wie denn auch? Der Gast betritt die große Halle im Erdgeschoß, gelangt über eine Freitreppe in den gigantischen Marmorsaal, in dem auch gefrühstückt wird, lustwandelt durch Chinesisches und Venezianisches Zimmer in die Max-Reinhardt-Suite, bestaunt die beeindruckende Bibliothek mit vielen tausend Bänden. Der riesige Park, an einem idyllischen See gelegen, lädt zum Flanieren ein, bei Schnürlregen begnügt man sich mit einer Mußestunde unter den Arkaden.