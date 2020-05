Dufl packt Koffer und schickt sie ins Hotel

Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Der US-Dienstleister Dufl nimmt seinen Kunden das Kofferpacken, -schleppen und Wäschewaschen ab. Das innovative Reise-Service hat allerdings auch seinen Preis.

Das Prinzip ist relativ einfach: Man meldet sich per Handy-App an und bekommt wenige Tage später einen Dufl-Koffer vor die Tür. Dieser wird mit Reisewäsche an den Dienstleister zurückgeschickt und bleibt dort. Bei Dufl werden die einzelnen Teile dann abfotografiert, um eine Art virtuellen Kleiderschrank zusammenzustellen.

Bei der nächsten Reise wählt der Kunde dann per App aus seiner "Inventurliste" aus, was in den Koffer soll und gibt an, wann es an welches Reiseziel und in welches Hotel geht. Dufl packt den Koffer und schickt ihn dann vor Eintreffen des Kunden an das Hotel. Bei der Abreise wird der Koffer wieder abgeholt, die Wäsche wird gewaschen und steht wieder für den nächsten Trip bereit.

Der praktische Service lässt sich natürlich auch etwas kosten - 10 US-Dollar kostet die Lagerung pro Monat. Jeder Reise-Einsatz kostet zusätzlich 100 US-Dollar. Nach einer Testphase ist der Dienst vor kurzem in den USA angelaufen. Pläne für ein internationales Programm sind offenbar auch schon in der Lade.