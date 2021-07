Wo Johnny Depp zum Naturliebhaber wurde

Am interessantesten sind die beiden Nationalparks im Norden und im Süden der Insel, in denen man ausgedehnte Wanderungen durch unberührte Natur unternehmen kann. Fordernd ist der 6-stündige Hike zum "Boiling Lake", der größte, durch unterirdische heiße vulkanische Quellen kochende See der Welt. Die Anstrengung ist es wert: Das Naturschauspiel in den verschiedensten Grüntönen ist kaum zu toppen.

Beeindruckend ist auch die Tour mit dem Boot zum "Whalewatching" auf hoher See, bei der man bei Sonnenuntergang mit einem Rum-Punsch in der Hand eine Wal-Familie beim Spielen beobachten kann.