Diese italienische Insel gibt's jetzt zum Schnäppchenpreis

An der Nordküste Siziliens, eine kurze Bootsfahrt von der italienischen Provinz Palermo entfernt, befindet sich eine Insel, die mit Malven, Alraunen und Hirschhornwegerich bedeckt ist. Ins Auge springt ein Wachturm aus dem 16. Jahrhundert. Die Insel heißt Isola delle Femmine und kostet weniger als eine Villa in der Toskana. Zumindest, wenn man diversen Medienberichten glaubt, denn die romantische Insel ist bei Christie's zum Verkauf angeboten - dort heißt es "Preis auf Anfrage". Bisherige Eigentümer sind die Erben der aristokratischen Familie Rosolino Pilo, die sie einst als geheimen Rückzusgsort nutzte. Ursprünglich bei fast 4 Millionen US-Dollar notiert, sollen die Verkäufer Angebote zwischen 1,1 und 3,4 Millionen US-Dollar erwägen, ein echtes Schnäppchen also.

Zum 37 Hektar großen Atoll gehört natürlich auch eine sandige Bucht, an der die neuen Besitzer ihr Boot und anlegen und an ihrer Bräune arbeiten können. Außerdem können sie dank des klaren und flachen Gewässers Tauchen und Schnorcheln gehen.