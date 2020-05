Die Welt zu Füßen

Monte Rosa

Deshalb, und weil die Fahrt mit den an den Panoramafenstern des Waggons vorbeigleitenden 4.000er-Gipfeln eine atemberaubend spektakuläre ist, fährt man eben am besten gleich mit dem Zug. Der Bahnhof ist praktisch im Herzen der 5.700-Einwohner-Stadt am Fuße desMatterhorns, und knapp 300 Meter die Straße runter ist bereits das legendäreHotel. Nicht, dass man auf dem Weg dorthin nicht an geschätzten 37 Hotels vorbeikommen würde – ingibts insgesamt 130 Hotels, dazu jede Menge Fremdenbetten –, aber dasist in der Hinsicht doch etwas Besonderes, als hier im 19. Jahrhundert alles begann. Fast alles zumindest. Die ersten verrückten Engländer, die vonaus die 33 Viertausender der Umgebung bestiegen, quartierte noch der Dorfpfarrer bei sich ein, 1854 eröffnete dann sein Bruder das erste Hotel. Gegenüber der Kirche, das. Das Schöne am frühen Kontakt mit dem Tourismus: Die streng katholischen Walliser boten früh ein leuchtendes Beispiel für gelebte religiöse Toleranz – 1870 errichteten sie für ihre englischen Gäste eine anglikanische Kirche: Saint Peter's, auch kein alltäglicher Anblick in europäischen Gebirgsdörfern.

Und hier war es auch, wo einigen sportlichen britischen Gentlemen um E. S. Kennedy, William Mathews und John Ball die Idee kam, einen Bergsteiger-Club zu gründen. Sie stiegen in den Sommermonaten mit ihren Schweizer Führern, die das ganze Jahr mit den Bergen leben mussten, den steilen Wiesen ein wenig Ertrag abtrotzten und kaum auf die Idee gekommen wären „nur so“ herumzuklettern, den ewig schneebedeckten Gipfeln entgegen. Im Winter darauf, vor genau 155 Jahren, gründeten sie im stilvollen Ashley’s Hotel in London den ersten und ältesten noch existierenden Alpinistenverein der Welt, den „Alpine Club“. Edward Whymper, eines seiner berühmtesten Mitglieder, brach von hier aus auf, um als erster Mensch das bis dahin unbezwingbare Matterhorn zu besteigen. Was ihm am 14. Juli 1865 tatsächlich gelang. „Um 13.40 Uhr lag die Welt zu unseren Füßen“, notierte er damals. Wenig später die Katastrophe: Beim Abstieg stürzten vier Seilkameraden in den Tod. Ein Unglück, das ganz Europa erschütterte – und zu wilden Gerüchten führte. Hatte Whymper das Seil durchgeschnitten, um sein eigenes Leben zu retten? Wohl eine bösartige Verleumdung, wenn man sich das zerfranste, gerissene Originalseil ansieht, das heute im „ Zermattlantis“, einem multimedialen Matterhorn-Museum im Zentrum des Ortes, direkt auf dem Kirchenplatz, zu bestaunen ist. Was genau passiert ist, weiß allerdings nur Whymper selbst – und der nahm sein Geheimnis mit ins Grab.