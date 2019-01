Die Highlights der Ferien Messe 2019 in Wien

– Austrian Airlines sind auch 2019 wieder als Fluglinienpartner bei der Messe dabei. Beim Stand in der Halle A können Besucher in die neue Austrian-Welt eintauchen. Neben der beliebten Flugzeugturbinen-Selfie-Station, bei der es Flüge zu gewinnen gibt, werden die Originalsitze der Premium Eco gezeigt. Mit der VR-Brille kann man einen Blick in Economy-, Premium- und Business-Class werfen.