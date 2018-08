Die Eidgenossen locken mit Bären, Bergen und Bahnen

Für alle, die lieber am Boden bleiben und mit dem Bike unterwegs sein wollen, ist die Event-Serie „Ride the Alps“ gedacht. An ausgewählten Daten sind Schweizer Passstrecken für den Verkehr gesperrt und exklusiv für ambitionierte Radler reserviert. Bei den Veranstaltungen geht es nicht um Schnelligkeit, sondern um den Radspaß sowie den Genuss der Bergwelt. Teilnehmen kann jeder, der sich zutraut die Strecke zu bewältigen. www.ridethealps.ch