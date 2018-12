Diamanten-Flieger: Macht Emirates ultimative Luxusträume wahr?

"Wir präsentieren die Emirates 'Bling' 777": Mit diesen Worten pries die Fluggesellschaft Emirates vergangene Woche auf Twitter einen Neuzugang in ihrer Flotte an. Und dieser Neuzugang hat es in sich: Die "Bling 777", ein in Anlehnung an das Langstreckenflugzeug " Boeing 777" kreierter Name, ist über und über mit funkelnden Diamanten besetzt.