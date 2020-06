Der letzte Geheimtipp im Südendes Balkans

Weiter nach Süden mit beeindruckendem Küsten-Panorama nach Vlora, wo das Ionische Meer beginnt. Ganz anders als an der Adria prägen Steilküste, verträumte Buchten und kristallklares Wasser die "Albanische Riviera". Spannend ist der Besuch des nahen Porto Palermo, wo Tunnels als stumme Zeugen stehen für Lande-Portale russischer Flottenverbände während des Kommunismus. Der Bus schleicht sich durch sattes Mediterranien weiter gegen Süden. Vorbei an Autofriedhöfen, Buden mit Reifen und Spiegeln und vielen Obststandln. Alles frisch, reif und billig, willkommene Abwechslung zur Fleisch-dominierten Küche: Schwein, Rind, Huhn, Lamm als Eintopf, am Grillspieß oder als Faschiertes (meist mit Joghurt und Zitrone), dazu Gemüsen der Region. Danach einen lauwarmen Raki, und alles ist okay. Fast selbstredend, dass Albaner behaupten, ihr Küchenmix gehöre zum Besten in Europa und verweisen prompt auf Rene Redzepi, ihren halb albanischen Starkoch, der mit dem "Noma" in Kopenhagen höchste Ehren schafft. Na ja, wo der geführte Tourist hinkommt, schmeckt und passt das meiste, alles zu günstigen Preisen, ausgenommen edler Meeresfisch.

Von Vlora drängt sich der Bus auf schmaler Straße nach Berat, der "Stadt der 1000 Fenster". Festungsmauern, mittelalterliche Kirche, Ikonen-Sammlung, osmanische Brücke. Reicher Fundus für jene, die UNESCO-Erbe schätzen.

Ganz im Süden Saranda, zehn km von Korfu entfernt. Tages-Touristen kommen mit Fähren aus Griechenland, genießen das albanisch-griechische Flair in der malerischen Bucht, wo gerne kleine, feine Holzbungalows gemietet werden. Im Umland von Saranda wartet weiteres UNESCO-Weltkulturerbe: das antike Butrint mit spektakulären archäologischen Überresten und die Museumsstadt Gjirokastra, Hoxhas Geburtsort, mit engen Gässchen und wunderbarem Blick von der Burg auf die berühmten Steindächer.

Holprige Pässe führen in den Norden nach Shokdra und in die Seenlandschaft. Gebirgig, unzugänglich, karg, rückständig. Schafherden zwischen Dörfern, deren Häuserfassaden von dicken Wülsten an Kabeln verbunden sind. Die kleinen Cafés beginnen sich auch dort ab neun Uhr zu füllen, weil ja sonst nicht viel zu tun ist, außer Schuhe zu putzen oder Mais zu grillen, um ein paar Lek einzunehmen.

Sonst gilt: Cremigen Kaffee schlürfen, qualmen trotz Rauchverbots, fernsehen, über Fußball, Skandale und Wetter reden und am Stammtisch die Welt erneuern – aber das ist nicht nur Albanern ein Anliegen.