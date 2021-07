Das Beste zwischen New York und Miami

Wien

New York

Jetblue

Charleston

Miami

Miami

Wien

AUA

Reisebüro

Z. B. mit Austrian(2 x tgl., ab 677 €, hin & retour), mitAirways NY–, per Mietauto bis(6 x Woche ab 549 €, hin & retour) mit der. Tagesaktuelle Tickets auf www.austrian.com , im

Beste Reisezeit April/Mai/Juni sowie September/Oktober bei angenehmen US-Ostküste-Temperaturen.

Preisniveau 1 € = 1, 09 USD,1 USD= 0, 91 €.

NY ist teuer, Hotdog vom Stand 5 USD, Cola in der Bar 8 USD. Charleston, Brasserie Gigi: Langustensalat und Espresso inklusive Tax 25 USD, Wasser ist kostenlos. St. Augustine: Bier 3,50 USD, All you can eat Buffet 6 USD.

Hoteltipps 5*-Millennium Hilton in NY: Moderner Wolkenkratzer, perfekte Lage für Lower-Manhattan-Sightseeing

– 4*-The Brice-A Kimpton Hotel in Savannah: Super Lage nahe Riverfront und Historic District, feinste Zimmer, koloniales Flair, Pool im Garten, alles top. 1 Nacht im DZ/Deluxe King/P. ab 97 €

– 4*-Hammock Beach Resort, Palm Coast: Sehr groß, elegant, mit Golfplatz und schönem Strand, Libellenflug zum Sundowner, Pelikan-Beobachtung beim sehr ausgiebigen Frühstück. 2 Nächte im DZ/1 Bedroom Ocean View Tower Suite pro Person ab 190 €

– 3*plus-Hilton Cocoa BeachOceanfront: Moderne, große Zimmer, direkt am Strand, 1 Nacht im DZ/City View King ab 68 €/P., sehr gutes Frühstücksbuffet

– Luxushotel Trump National Doral in Miami: Feinste Ausstattung plus Golf auch für Weltklasse-Spieler. 1 Nacht im DZ/Deluxe Garden View ab 138 €/P.

Preisbeispiele „Eastcoast Explorer – New York to Florida“, 18 Tage ab New York bis Miami, 17 N im DZ/Standard, inklusive Mietwagen Kat. Economy, Verpflegung und Verlauf laut Programm, Preis/P. z. B. bei Anreise am 1. Mai 2016 inkl. Austrian-Flügen ab 2653 €

– USA individuell, Austrian-Flug nach New York, retour von Miami

inkl. 2 N im DZ/Standard im 5*-Millennium Hilton New York, ab 1056 € (z. B. 6.–16. Mai ’16)

– Weitere Angebote im Reisebüro mit Programmen von Dertour und Meier’s Weltreisen, www.dertour.at

Web www.nycgo.com

www.downtownny.com

oneworldobservatory.com

www.southcarolinausa.de

www.boonehallplantation.com

www.georgia-usa.de

www.visitspacecoast.com

www.miamiandbeaches.de

www.bistrotbagatelle.com