Es kann was, das neue Flaggschiff der italienischen Reederei Costa Kreuzfahrten. Davon konnte ich mich noch vor der offiziellen Taufe in Genua am gestrigen 8. November überzeugen.

Der KURIER holte die Costa Diadema, mit einem Fassungsvermögen von maximal 4947 Passagieren die neue Königin des Mittelmeeres, vor einer Woche aus der Fincantieri-Werft in Marghera bei Venedig ab. Erlebte beim ersten Auslaufen im elitären Kreis von nur 500 Passagieren unvergessliche Augenblicke – mit schrill tönenden Sirenen, dumpf-lauten Hupen, eindrucksvollen Pavarotti-Klängen und Hunderten winkenden Werft-Arbeitern. Sie verabschiedeten ihr Riesenbaby nach zwei Jahren Bauzeit mit Applaus in Richtung Triest. "Wir hoffen mit diesem Schiff einen Schritt in eine neue Zukunft zu setzen", sagt Costa-Österreich-Geschäftsführerin Ulrike Soukop. Unvermeidlich denkt man dabei an das entsetzliche Unglück der Costa Concordia.