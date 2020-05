Comeback der Pauschalreise

" Sensimar", die TUI-Marke für anspruchsvolle Paare, eröffnet im Dezember in Punta Cana ein neues Resort direkt am karibischen Strand. Auch das RIU Palace Bavaro eröffnet neu in der Dominikanischen Republik. Ebenfalls neu: Condor fliegt die DomRep im Winter ab Wien direkt an.



- Ein neues Sensimar eröffnet auch auf der Kanareninsel Fuerteventura.



- Sensimar, RIU, Puravida - konzerneigene Häuser werden nun zusätzlich mit dem Logo "Mein Hotel von TUI" gekennzeichnet.



- Erstmals präsentiert die TUI mit "Winter für Familien" einen Katalog im "Wintersport"-Katalog - mit 44 Hotels in Österreich und den Nachbarländern, die Kinderbetreuung und "all inclusive für Kids" anbieten.



- Reisen wird im Winter teurer: etwa 2 Prozent auf der Mittelstrecke (z. B. Ägypten, Kanaren), 4 Prozent auf der Fernstrecke.