Bilbao: Spanien und das Baskenland abseits alter Trampelpfade

Schlag 11 Uhr wird es laut im Kaffeehaus. Gedränge an der Theke, auf der sich die Pintxos türmen. Also Brötchen, die so üppig mit Käse, Pilzen, Shrimps, Schinken oder Fisch belegt sind, dass sie mit kleinen Spießen zusammengehalten werden müssen. Ihre 11-Uhr-Pause ist den Beamten hier so wichtig, wie anderen Spaniern die Siesta, ätzt ein Einheimischer. Zwischen die Hemdenträger mischen sich Menschen mit dreckigen Schuhen, Funktionsshirts und Tramperrucksack am Buckel: Pilger, die abseits der großen Trampelpfade nach Santiago de Compostela unterwegs sind. Auf der Nordstrecke der Jakobswegs, entlang der Atlantikküste mitten durch Bilbao.

Das Baskenland ist das Gegenprogramm zum klassischen Spanienurlaub. Hier ist es im Mai noch so kühl, dass sich Touristen Daunenjacken kaufen und Einheimische nie Siesta machen. Die Straßen sind blitzblank sauber, die Basken für spanische Verhältnisse zurückhaltend. Sie sehen sich als die „Deutschen des Südens“: korrekt, pünktlich, arbeitsam.