Beatles, Bond & Brexit: Ausstellung zeigt Blick auf die Briten

Es lag noch im Wohnzimmer von Frinton, der den Butler vor 60 Jahren verkörperte. In Bonn wird es nun wie ein wertvolles Kunstwerk hinter Glas gezeigt - in der neuen Ausstellung "Very British - ein deutscher Blick". Dieser deutsche Blick ist insgesamt geprägt von Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen, von der Popkultur seit den Tagen der Beatles, von James Bond, Monty Python, Harry Potter und natürlich den Royals. "Das deutsche Interesse an Großbritannien ist weit größer als umgekehrt", stellt Museumschef Hans Walter Hütter fest.

Die Ausstellung ist vielleicht die beste seit Jahren in dem Bonner Museum. Das liegt in erster Linie an den hochkarätigen Ausstellungsstücken.