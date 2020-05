Wo einst der Kaiser mit der Schratt

Ein Wochenende in Bad Ischl also. Übernachtung in der Schratt-Suite. Da hat sich nicht viel verändert, seit Franz Joseph im Gartenzimmer von der "theuren Freundin" seinen Guglhupf zum Frühstück serviert bekam. Auch die Bauernstube mit dem großen Kamin ist geblieben wie zu Kaisers Zeiten. Die Biedermeiermöbel sind zum Teil noch original, Büsten und Porträts erinnern an den "Allerhöchsten Gast".