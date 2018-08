Avantgarde des „Neuen Bauens“

Und schließlich ist es von Bad Urach nicht weit zu einem der Highlights für Bauhaus-Interessierte: der Weissenhofsiedlung in Stuttgart. Die 1927 von namhaften Architekten, darunter Le Corbusier, errichteten Wohnanlage ist zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt worden. Dort sind die Kernelemente des „Neuen Bauens“, die klare Linie, das Licht und die hocheffiziente Raumgestaltung erstklassig vereinigt: Klappbetten, kleine Einbauküchen – das alles stammt von Bauhaus-Künstlern.

„Modern“ und „sozialistisch“ waren die Attribute, die man ihnen zuschrieb. Genau darauf wirft die Ausstellung „50 Jahre nach 50 Jahre Bauhaus 1968“ einen kritischen Blick. Die Kuratoren Hans D. Christ und Iris Dressler wollen Bauhaus nicht nur als „Fortschritt, Freiheit und Demokratie“ verstanden wissen, sondern auch dessen Nähe zum Totalitarismus aufzeigen. Immerhin haben nach der Schließung des Bauhaus 1933 durch die Nationalsozialisten einige Bauhäusler mit den Nazis kooperiert.

Sogar Bauhaus-Meister Schlemmer, dessen Werke in der Stuttgarter Staatsgalerie zu besichtigen sind, versuchte sich anzubiedern, wurde aber zurückgewiesen. Seine skurrilen Ballettkostüme aus Pappmaché, Alufolie und Blech sind in der Staatsgalerie zu bewundern. Der zweite architektonische Höhepunkt findet sich in der Dammerstock-Siedlung in Karlsruhe, die von Bauhaus-Gründer Gropius 1928 selbst entworfen wurde.

Die Wiederbelebung der Bauhaus-Kultur nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich die Hochschule für Gestaltung in Ulm als Ziel gesetzt. Gegründet 1953 von den Geschwistern der Sophie Scholl, wurde die HfG ein lebhaftes Zentrum der Kreativität. Schon allein das Gebäude, entworfen von Bauhaus-Künstler Max Bill, ist sehenswert. Beeindruckend aber ist die Ausstellung über die die kurze Geschichte der HfG, die 1968 aus Geldmangel schließen musste, und die Designobjekte, die von Studenten entworfen wurden.