Aufstieg in die Arktis

Oben am Törl ein Stück österreichischer Föderalismus. Der Pinzgauer Herrgott blickt in den Pinzgau, schön! Doch auf der anderen Seite gibt es, Rücken an Rücken, noch einen zweiten Herrgott. Der blickt runter zu seinen Tirolern. Und erscheint ungefähr so notwendig wie in jedem Bundesland ein eigener Landeshauptmann.



Zum Schluss noch eine Mahnung vom Chef-Ranger, der die Teilnehmer seiner Touren nie aus den Augen lässt: "Der Berg ist kein Sportgerät. Man muss nicht mit aller Gewalt auf den Gipfel stürmen." Wir hielten uns an seine Anweisungen - und haben es nicht bereut.