Antarktis-Kreuzfahrt: Mit Frack und Fell

Reisezeit und Klima In den Monaten Dezember bis Anfang März ist Sommer in der Antarktis. Die Temperaturen schwanken zwischen null und 14 Grad Celsius. Die Wetterverhältnisse reichen von Sonnenschein, der überwiegt, bis zu Schneefall. Stürme bis zu 170 Stundenkilometer sind möglich.



Angebot Antarktis-Kreuzfahrten bietet unter anderem die Reederei Hapag Lloyd mit den Schiffen Bremen (4*) und Hanseatic (5*) an. Reisedauer: durchschnittlich 23 Tage. Preis auf der Hanseatic: ab 12.035 €/Person in der Doppelkabine bei Buchung im Reisebüro. Darin enthalten sind Flug ab Frankfurt nach Buenos Aires (Economy Class), Citytour und zwei Nächtigungen im First-Class-Hotel (bei Hin- und Rückreise) in Buenos Aires, Sonderflug exklusiv für Hapag-Lloyd-Gäste nach Ushuaia, Vollpension an Bord, Exkursionen mit Zodiac-Schlauchbooten und an Land. Reisebetreuer ab Frankfurt. Die gesamte Crew spricht deutsch. Info & Buchung bei GEO-Reisen,  0800 242425 , www.geo.at



Ausrüstung Gäste der Hanseatic werden für die Reise mit wind-und wetterfesten Expeditionsjacken und Gummistiefeln ausgerüstet. Wasserfeste Hosen, Handschuhe und Mützen müssen mitgebracht werden. Warme Einlagen für die Gummistiefel,

Gletschersonnenbrillen und starke Sonnencremen sind hilfreich. Für Seetage mit heftigem Seegang sind Reisetabletten ratsam.



Anforderungen Die Anlandungen mit den Schlauchbooten sind auch für Personen, die keine Beweglichkeitswunder sind, machbar. Der Schwierigkeitsgrad der Wanderungen reicht von sehr leicht bis anspruchsvoll. Auch wer nur die leichteren Touren mitmacht, sieht die Antarktis dennoch in ihrer vollen Pracht. Ein kleiner Tipp gegen Seekrankheit: Immer wieder Kleinigkeiten essen und viel Wasser trinken.