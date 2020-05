Äthiopien: Gestohlene Lebensgrundlage

Das ostafrikanische Land ist kein Einzelfall. Überall auf der Welt, v.a. in Afrika und Asien, werden riesige Flächen Land verpachtet oder gar verkauft. Für manche Beobachter ist dieses Land Grabbing (Landraub) einer der größten Umbrüche in der Landwirtschaft überhaupt.



Begonnen hat die Entwicklung nach der Nahrungsmittel-Krise 2007 und 2008. Gründe sind der Klimawandel, der mit vermehrten Dürren einhergeht, der Anstieg der Weltbevölkerung auf neun Milliarden bis 2050, die fortschreitende Erosion und Verstädterung sowie der Boom bei Bio-Treibstoffen. All das führt zu steigenden Nahrungsmittelpreisen und dazu, dass sich die, die es sich leisten können, absichern.



Dazu zählen reiche Länder wie die Golfstaaten, China und Indien, aber auch Konzerne und Hedgefonds. Für letztere ist Land vor allem Spekulationsmaterial. 2009 sicherten sich Hedgefonds laut der US-Denkfabrik Oakland Institute allein in Afrika 60 Millionen Hektar Land - das entspricht der Größe Frankreichs. Millionen kleiner Bauern wurden vertrieben. "Die Finanzfirmen, die uns die weltweite Krise bescherten, weil sie die Immobilienblase durch riskante Manöver aufblähten, machen nun dasselbe mit der Nahrungsmittelversorgung der Welt", warnt das Oakland Institute. Die Preise für Land sind in den letzten Jahren in manchen Ländern um mehr als 30 Prozent gestiegen.