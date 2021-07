Adam's Peak: 5000 Stufen bis zur Erleuchtung

Am Tag davor. Aufbruch von Nuwara Eliya. Die Stadt mit britischem Kolonialcharme auf mehr als 1800 Meter Seehöhe gilt als Herz der für den Export so wichtigen Teeplantagen. Wo in Österreich die Baumgrenze liegt, gedeihen hier im Hochland Obst und Gemüse. Mit dem Bus geht es kurvenreich hinab ins Tal nach Nanu Oya, weiter in die Orte Hatton und Maskeliya. Der Schaffner kassiert im Bus, die Fahrpreise im Eurocent-Bereich sind billig, der Komfort ebenso. Wie getrieben rasen die Fahrer dahin, bremsen abrupt bei Haltestellen und lassen im Anfahren Leute ein- und aussteigen. Oder besser gesagt: hineinspringen. Umfallen im Bus ist aber gar nicht möglich, befinden sich doch geschätzt mehr als 60 Mitfahrende in einem 40-Sitzer-Bus. Als westlicher Tourist wird man von wachen Kinderaugen begutachtet. Selbst ist man erstaunt, wie sich das Innere des Busses als Mikrokosmos des Insellebens präsentiert, zwischen Reissäcken und Touristen-Rucksäcken. Mehr als fünf Stunden und zwei Mal Umsteigen später ist Dalhousie erreicht. Der Ausgangspunkt für den Pilgerweg.