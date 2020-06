Abenteuerliche Entdeckungsreise auf Lefkas

Exakt 120 Stufen hinunter und wieder rauf – diese Strapaz nehmen wir in Kauf, um am schönsten Strand der Insel Lefkas zu baden. In der einsamen Traumbucht Porto Katsiki im Südwesten aalen sich Sonnenanbeter auf grobem weißem Kies und erfrischen sich im glasklaren Meer, das in allen Blautönen schimmert. Die malerische Bucht wird von einem mächtigen weißgraurötlichen Felsen dominiert, der on top tiefgrün bewachsen ist. Speis und Trank müssen wir selber mitnehmen, am Abgang zur Bucht gibt’s ein paar Imbissbuden, die Proviant verkaufen.

Porto Katsiki ist eines der am meisten fotografierten Motive auf Lefkas, jener Insel, die durch eine nur ein paar Meter lange Hebebrücke mit der griechischen Festlandregion Epiros verbunden ist. Den besten Blick und "Schusswinkel" auf die Traumbucht hat man von einem seitlich gelegenen Felsrücken, auf dem eine lang gezogene Treppe angelegt wurde.

Schon die Anreise nach Porto Katsiki mit dem Mietauto ist ein Abenteuer. Die steile enge Abfahrt zum Parkplatz der Bucht ist nur zum Teil als Einbahn geführt. Wer sich den Nervenkitzel sparen will, kann per Ausflugsschiff etwa ab Nidri anlanden. Ein paar Kilometer weiter ist der ebenfalls unverbaute Strand von Egremni noch beschwerlicher zu erobern. Die asphaltierte, serpentinenreiche Straße geht in eine Sandpiste über, zum Strand geht’s 300 Stufen hinab.