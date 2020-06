50 Jahre Naturparke: Wild und wichtig

Im Naturpark Pöllautal bemüht sich Hermi Muhr, eine Volksschulklasse zum Wühlen in einer Igel-Kiste zu bewegen. Unter dem Laub sind kleine Überraschungen für die Kinder versteckt. Ein paar von ihnen zögern kurz, bevor sie das dürre Laub angreifen, die Blätter fühlen sich rau an. Naturparkführerin Muhr: "Auch auf dem Land sind Bauernkinder heute in der Minderheit." Der oststeirische Naturpark zeigt, dass man mit Altbewährtem gute Geschäfte machen kann. Ein Beispiel ist die Pöllauer Hirschbirne, der Name bedeutet "Herbstbirne". Die herb schmeckende Frucht wächst fast ausschließlich im Pöllautal. Früher nur zu Most und Schnaps verarbeitet, preisen die Oststeirer das Bauernobst heute als Geschmackserlebnis ersten Ranges an. Der Pöllauer Fleischermeister Robert Buchberger etwa veredelt Schinken, Leberkäse und Pasteten mit der Hirschbirne und meint sogar: "Der Naturpark ist für uns wild und wichtig".