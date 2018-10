Relax Guide: Wellness war noch nie so teuer

Kritik gab es immer wieder für unsinnige Behandlungen – wie das „vitaminreiche Zitronenbad“, den Spaziergang im Kuhstall oder das „Wellness-Aktivprogramm“, das eine Traktorsafari beinhaltet. Nach dem Motto „Sex sells“ versuchten sich einige Häuser an prickelnden Angeboten. Werner erzählt vom „Erotischen Betthupferl“ in einem Mühlviertler Hotel: „Ein Dessert, das vom Herrn Ober auf dem Bauch des Partners angerichtet wurde.“ Eine „Kharma-Lounge“ in Ischgl stellte sich sogar als Geheimbordell mit rumänischen „Geishas“ heraus, das später von der Polizei geschlossen wurde.