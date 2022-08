„Umweltschutz geht uns alle an!“

Die UniCredit Bank Austria finanziert nun das Projekt „Tiefenrausch“. Was steckt hinter diesem Projekt?

Robert Zadrazil: Uns hat die Idee dieser Live-Expedition sofort begeistert, die eng mit dem Thema Nachhaltigkeit verbunden ist. Mithilfe eines Hydrophons, das im tiefsten See Österreichs, dem Traunsee, auf 191 Metern installiert wird, und mithilfe von drei Seismometern rund um den Traunstein soll im Rahmen eines Live-Events im September der „Klang der Erde“ gemessen werden.

Darüber hinaus starten Sie auch eine Spendenaktion für das Projekt „Was die Natur uns sagen will“ der Internationalen Akademie Traunkirchen. Was ist das Ziel ?

Es geht bei dem Projekt um Bewusstseinsbildung und Wissensvermittlung als Basis für Natur- und Artenschutz. Der Traunsee, die Region rund um den See und das gesamte Salzkammergut sind eines der schönsten Gebiete Österreichs, dessen Erhalt nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich von großem Interesse ist. Ziel ist es, Menschen für die Einzigartigkeit der Region zu begeistern und für die Erhaltung ihrer Flora und Fauna zu gewinnen.

Warum ist Ihnen dieses Engagement so wichtig?

Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind für uns zentrale Zukunftsthemen, für die wir den Grundstein im Hier und Jetzt legen. Diese grundlegende gesellschaftliche Veränderung beeinflusst jedes einzelne Themengebiet unseres Lebens und verändert auch die Wirtschaft dauerhaft.

Kann hier eine Bank wirklich viel bewegen?

Wir sind eine der größten Banken Österreichs – mit einem Kreditvolumen von rund 60 Milliarden Euro können wir sehr viel für den Klimaschutz bewirken. Die Geldströme in zukunftsträchtige, klimaschonende Industrien, Aktivitäten und Initiativen zu lenken ist für uns als Bank die zentrale gemeinsame Herausforderung der Zukunft.

Wie unterstützt die Bank Austria nachhaltiges Engagement in Österreich?

Unseren Kund:innen bieten wir eine breite Palette an grünen Produkten an: Unsere GoGreen-Konten, bei denen wir für jeden Euro am Konto nachhaltige Projekte finanzieren, sind höchst erfolgreich. Bereits 80 Prozent aller Neukonten mit einem Gesamtvolumen von rund 452 Millionen Euro (Stand: 30.6.2022) sind GoGreen-Konten. Und mit unserem Nachhaltigkeitsbarometer unterstützen wir Unternehmen, ihre Umweltstrategie zu überprüfen und zu optimieren.

Auch das Thema nachhaltige Geldanlage steht aktuell hoch im Kurs. Bieten Sie hier Kunden Produkte, die garantiert nachhaltig sind?

Wir haben eine Reihe nachhaltiger Fonds im Angebot, die auch mit dem strengen Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet sind, mit denen unsere Kunden nachhaltig investieren und so zur Sicherung einer lebenswerten Zukunft beitragen können.*

2022 steht ganz im Zeichen der Energiewende. Wie unterstützt hier die Bank Austria die grüne Wende?

Wir verstehen uns als aktiver Partner unserer Kundinnen und Kunden bei der Energiewende und stehen mit Finanzierungen für nachhaltige Projekte und Veranlagungsmöglichkeiten jederzeit bereit. Als Bank helfen wir den Unternehmen und den privaten Haushalten dabei, sich nachhaltig und klimaschonend aufzustellen. Denn wir alle können etwas für den Umwelt- und Klimaschutz tun. Passend dazu haben wir nun eine neue Aktion gestartet: Die ersten 191 Neukundinnen und Kunden, die im Aktionszeitraum** von 27. August bis maximal 25. September online unser GoGreen-Konto abschließen, erhalten ein Leben lang die Kontoführung gratis.

