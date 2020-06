Zwei Arbeiter starben im Hochofen

Ein Werk steht unter Schock. Ein Arbeiter der Salzburger Aluminium AG ( SAG) in Lend im Pinzgau hat am Donnerstagnachmittag in einem Vorwärmeofen der Gießerei die verkohlten Leichen zweier kurz zuvor vermisster Arbeiter gefunden. Die beiden Toten waren bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch völlig offen. „Die Schiebetüre zu dem Ofen war verschlossen“, betont Polizeisprecher Michael Rausch. „Es ist unklar, ob sie zugefallen ist, oder von jemanden geschlossen wurden.

Die Ermittlungen laufen.“ Zeugen für den Vorfall gibt es nicht. Die beiden Männer – zwei Techniker – stürzten nicht in flüssiges Metall, sondern starben wegen der großen Hitze im Ofen. Die beiden waren mit Wartungsarbeiten beschäftigt, der Ofen war zunächst allerdings nicht in Betrieb. „In den Öfen wird nur gearbeitet, wenn sie nicht laufen und ausgekühlt sind“, berichtet der Bürgermeister von Lend, Peter Eder, der langjähriger Betriebsratsvorsitzender der SAG war . „Schutzkleidung ist darum nicht vorgesehen.“