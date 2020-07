Zwangsprostitution: Sexindustrie boomt

Geschätzte 32 Milliarden US-Dollar Profit; 2,4 Millionen geschleppte Personen; 140.000 Fälle in Europa pro Jahr. Diese Zahlen wurden am Freitag beim Event "Gemeinsam gegen Menschenhandel" in der Diplomatischen Akademie in Wien präsentiert. Am Podium war auch Gerald Tatzgern vom Bundeskriminalamt. Ein Gespräch über die "McDonaldisierung" der Szene und den gordischen Knoten in seinem Job.

KURIER: Das Geschäft mit der "Ware Mensch" ist lukrativ. Was spürt man davon in Österreich?

Gerald Tatzgern: Ich kann sagen, dass die Sexindustrie boomt. Allein die Zahl der legalen Sexarbeiterinnen liegt in Österreich bei 6000. Davon sind in Wien 3000. Die Dunkelziffer eingerechnet, gibt es österreichweit 10.000.

Können Sie sagen, wie viele Opfer es darunter gibt?

Das ist die Herausforderung beim Menschenhandel. Zu erkennen, wer ein Opfer ist. Oft ist eine legale Situation vorhanden: Aufenthaltstitel, Arbeitsvertrag, usw. Diese Situation schaut auf den ersten Blick in Ordnung aus. Aber trotzdem kann das ein Opfer sein.

Woher stammen die Betroffenen?

Wir haben viele Frauen aus den EU-Staaten. Rumänien, Bulgarien, Tschechien, Slowakei, Polen, aber auch aus Nigeria.

Erklären Sie einmal, wie der Handel funktioniert?

Die Frauen werden mit falschen Versprechungen hergelockt. Hier wird dann psychischer oder extremer physischer Druck ausgeübt. Die Person wird isoliert. Irgendwann kippt das System. Der Ausbeuter wird zum Verbündeten. Das Opfer will dann nicht mehr ausbrechen.

Autoren sprechen oft von der "McDonaldisierung" der Branche. Können Sie damit was anfangen?

Es geht in diese Richtung. Bei unseren Maßnahmen treffen wir oft binnen 20 Minuten vier Männer an. Da geht es um das schnelle Geschäft in der Jausenpause.

Sind Sie nicht auf einem verlorenen Posten?

Es sind viele Mosaiksteinchen. Zuletzt erstellten wir für die Finanzpolizei eine Liste an Indikatoren, um das Wissen auch auf die Straße zu bringen. Wenn diese und jene Kriterien zutreffen, dann ruft bitte an.