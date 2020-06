Zar Putin will bis 2024 bleiben

Die Präsidenten-Wahl vom Sonntag scheint er schon als gewonnen abgehakt zu haben, Wladimir Putin denkt jedenfalls weit voraus: Ja, er könne sich durchaus vorstellen, Russland bis 2024 zu führen, sagte der ewig Machthungrige am Freitag in einem Interview. „Das wäre normal, wenn alles gut läuft, wenn das den Leuten gefällt.“ Putin, der bereits von 2000 bis 2008 Präsident und danach vier Jahre lang Premier war, wäre dann 72 Jahre alt und insgesamt 24 Jahre an der Macht – ein säkularer Zar, fast auf Lebenszeit.

Auch wenn sich der drahtige Machtmensch als starker Mann inszeniert und vor Selbstbewusstsein fast platzt – so wie in den vergangenen Monaten hat man Putin noch nie gesehen: Erstmals in seiner politischen Karriere musste sich der ehemalige Geheimdienstagent als Wahlkämpfer betätigen. Ein Mann, der bisher demonstrativ nicht an Fernsehdebatten teilnahm, der sich stets staatsmännisch, dem Wohl des Landes dienend präsentierte. Ein Politiker, der bisher demonstrativ nicht wahlkämpfte – in seinem dritten Anlauf auf das höchste Staatsamt hatte er es plötzlich nötig.