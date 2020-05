Zahl der Klettersteigunfälle steigt

Wer sich an wenige, grundlegende Regeln hält, senkt sein Unfallrisiko drastisch.



Seine Fähigkeiten kennen und nicht überschätzen.

Immer mehr Klettersteige stellen hohe Anforderungen an Kraft, Kondition, Technik und Mut. Besonders Einsteiger sollen sich nur schrittweise an schwierigere Steige heranwagen.



Passende Ausrüstung und Partnercheck am Einstieg.

Gurt, Helm, Handschuhe, geeignete Schuhe, Notfallausrüstung und ein den Normen entsprechendes Klettersteigset sind Pflicht. Beim Einstieg immer gegenseitig prüfen, ob die Gurte richtig angelegt sind.



Bei Gewittergefahr nie im Steig klettern.

Die Eisenteile im Klettersteig wirken wie ein überdimensionaler Blitzableiter. Wegen der oft exponierten Lage droht zusätzlich Blitzschlaggefahr. Bei Wetterstürzen sinkt zudem die Temperatur dramatisch, es kann heftig regnen oder gar schneien.



Das Drahtseil und die Verankerungen prüfen.

Steinschlag, Schneedruck, Lawinen, Eis, Wasser und Blitzschlag können mit der Zeit die Steiganlagen beschädigen. Nicht blind den Sicherungen vertrauen.



Richtiges Verhalten am Klettersteig:

Wichtig ist, ausreichend Sicherheitsabstände einzuhalten. Zwischen zwei Verankerungen sollte sich immer nur ein Kletterer bewegen, im Sturzgelände ist mehr Abstand angebracht. Gerade bei Modeklettersteigen mit hohem Andrang ist Rücksicht auf Dritte (gerade beim Überholen) wichtig. Achtsam steigen und keine Steine abtreten.