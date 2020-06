Wulff: "Nie als Escort-Lady gearbeitet"

In ihrer Biografie schreibt die ehemalige First Lady im Kapitel "Die Gerüchte", das die Bild-Zeitung am Montag veröffentliche: "Mein Psyeudonym lautete also angeblich ,Lady Viktoria" und meine Wirkungsstätte soll ein Etablissement namens ,Chateau Osnabrück" gewesen sein." Und weiter: "Man kann gar nicht so viel essen, wie man kotzen möchte." Und dann ihr Dementi: "Ich habe nie als Escort-Lady gearbeitet."

Ausführlich schildert sie auch ihre Sorgen als Mutter: "Mein Sohn Leander ist nicht mehr so klein und selbstverständlich geht er auch ins Internet, googelt, und wenn er dann meinen Namen eingibt und als Erstes solche Begriffe liest ... dann finde ich das einfach so etwas von entsetzlich und beschämend. Für dieses Gefühl fehlen mir die Worte."

Besonders infam sei es für sie gewesen, als eine Freundin gemeint hätte, so eine Vergangenheit sei ja heutzutage schon tolerierbar. Das klingt wie eine doppelte Ohrfeige.