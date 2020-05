Wissen schützt Tiere

"Die beste Waffe gegen Tierquälerei ist Wissen", sagt die überzeugte Wissensvermittlerin. Ein großes Herz für Tiere ist nicht genug, Engagement für Tiere in Not reicht nicht aus. Ein ausgeglichenes Zusammenleben von Mensch und Tier setzt viel mehr fundierte Fachkenntnis voraus. "Aktiver Tierschutz beginnt, bevor man sich ein Tier nach Hause nimmt", sagt Schratter. Die Information über Verhalten und Bedürfnisse des Heimtiers erspart dem Halter böse Überraschungen und dem Heimtier Vernachlässigung, körperliche und psychische Schäden oder Abschiebung.



Wer sich einen Hund anschaffen will, muss sich bewusst sein, dass der Vierbeiner täglich mehrmals Gassi und mit auf Urlaub will, dass er Erziehung und einen Arzt braucht, Kosten verursacht und als Rudeltier Zuwendung verlangt. Er ist ein zeit- und pflegeintensives Familienmitglied.



Wer sich in einer winzigen Wohnung ein Heimtier zum Kuscheln wünscht, ist mit einem scheuen Kaninchen, das gerne läuft und gräbt, falsch beraten. Das Kleintier wäre zutiefst unglücklich. Wer Bartagamen artgemäß halten will, muss sich schon im Vorfeld gründlich einlesen. Ein günstiges Starterset kann allen teuer zu stehen kommen. Wer seine vier Wände mit einer Katze teilen will und kaum daheim ist, sollte von Anfang an für einen gleichaltrigen Spielgefährten sorgen. Die Samtpfote vereinsamt sonst und wird verhaltensauffällig.